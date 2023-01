Exploit d'Ajoie, Fribourg-Gottéron assure

Ajoie a réussi un petit exploit en National League en s'imposant 3-2 sur la glace des Zurich Lions. Fribourg-Gottéron a fêté son cinquième succès de rang contre Ambri-Piotta (6-1).

Les Jurassiens se sont ainsi fait pardonner leur cuisant échec 8-1 face à Zoug mardi devant leur public record. Les Ajoulots ont surpris des Zurichois un brin nonchalants en première période avec des réussites de Gilian Kohler et de TJ Brennan. Les Lions sont revenus au troisième tiers-temps grâce à Wallmark et Bodenmann. Les hommes de Marc Crawford ont même cru avoir gagné mais les arbitres ont annulé ce but pour une charge sur le portier Damiano Ciaccio. Une très mauvaise pénalité à Riedi a permis à Thibaut Frossard de battre Ludovic Waeber pour sans doute la plus belle victoire de la saison.

Les Fribourgeois ont rapidement pris la mesure des Léventins. Dès la 6e minute, Jacob de la Rose profitait d'une légère hésitation du portier Janne Juvonen pour ouvrir le score. Six minutes plus tard, Killian Mottet employait la manière forte pour dépouiller du puck un défenseur tessinois avant d'aller doubler le score sur une action individuelle. Dès le début de la deuxième période, les hommes de Christian Dubé ont assommé la partie avec un but de Marcus Sörensen en supériorité numérique après 11'' de jeu. Le Suédois a commencé particulièrement fort l'année. Après ses trois assists à Kloten mardi, il a encore brillé avec un but et deux mentions d'assistance. Son compatriote De la Rose a réussi son premier hat-trick en Suisse. Quant à Ambri-Piotta, il semble avoir laissé toute son énergie dans la conquête de la Coupe Spengler.

Emotions au sommet entre Bienne et Kloten (5-4 ap). Des renversements incroyables pour terminer par une victoire en prologation des Seelandais grâce à Jesper Olofsson pour son troisième but de la soirée. Les Zurichois n'auront qu'un maigre point pour se consoler. Ils menaient pourtant 4-1 jusqu'à la 29e minute. Les Seelandais sont revenus à 4-4 en 5 minutes grâce à Olfosson, Cunti et Hofer avant de prendre un deuxième point en prolongation. Mais ils concédé du terrain à Genève-Servette.

Triplé de Cervenka

Berne s'est imposé 3-0 sur la glace de Lugano. Un résultat qui doit rendre fous les Tessinois. Ceux-ci n'ont-il pas tiré quarante-deux fois sur le but défendu avec brio par Daniel Manzato contre dix-huit tirs bernois ? Untersander, Lindberg et DiDomenico ont inscrit les buts bernois.

Après avoir atomisé mardi Langnau (9-0), les Rapperswil-Jona Lakers ne sont revenus qu'avec un seul point de Davos (4-5 tab). Les Saint-Gallois ont toutefois retrouvé un Roman Cervenka au sommet de son art. Après avoir comptabilisé quatre points contre les Tigres, le Tchèque a inscrit un triplé contre les Grisons avec un assist pour enrober le tout.

