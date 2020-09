Deux premières balles de match écartées

L’espoir demeure pour Philadelphia et Vancouver. Les Flyers et les Canucks ont écarté une première balle de match devant respectivement les Islanders et Vegas pour n’être plus menés que 3-2.

A Toronto, Philadelphia a enlevé 4-3 l’acte V grâce à une réussite de Scott Laughton après 12’20’’ de jeu dans la prolongation. Le centre a su exploiter le trafic devant la cage de Semyon Varlamov pour marquer depuis la ligne bleue.

A Edmonton, Vancouver s’est imposé 2-1 dans le match V sur un but d’Elias Pettersson à la 44e minute. Auteur de 42 arrêts dans la cage des Canucks, Thatcher Demko a été désigné homme du match. Préféré à Jacob Markstrom, le Californien a fêté de la plus belle des manières sa première titularisation dans une rencontre de play-off.

