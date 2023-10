Deux points pour Meier, un pour Schmid, la victoire pour les Devils

Battus lors de leurs deux précédents matches, les Devils ont renoué avec la victoire vendredi en NHL.

New Jersey est allé s'imposer 5-4 après prolongation sur la glace des New York Islanders grâce notamment à deux assists de Timo Meier, et malgré la blessure de Nico Hischier.

Contraint de 'chauffer' le banc durant le troisième tiers du dernier match des Devils, perdu face aux Panthers quatre jours plus tôt, Timo Meier a donc réagi de la meilleure des manières en signant ses deux premiers points dans cet exercice 2023/24. Même s'il accuse un bilan de -3 après avoir été aligné durant 20'42''.

L'attaquant appenzellois a réalisé la passe décisive sur le 1-1 de Dougie Hamilton (20e) avant d'être crédité d'une mention d'assistance sur le but de la victoire marqué par Jack Hughes (2 buts et 2 assists vendredi) après 2'19'' en 'overtime'. A noter que les Devils ont inscrit leurs quatre premiers buts en 'power play'.

Hischier touché au haut du corps

Akira Schmid s'est lui aussi illustré, malgré un faible pourcentage d'arrêts (87,5%, 28/32). Le portier bernois a réussi son premier assist en NHL sur le premier but des Devils, offrant le puck derrière sa cage à Timo Meier qui a ensuite traversé toute la patinoire avant de servir Dougie Hamilton.

Jonas Siegenthaler (-2) est en revanche resté 'muet' vendredi, tout comme Nico Hischier qui a réalisé un écran parfait sur le troisième but des Devils mais est toujours en quête de son premier point de la saison. Le centre valaisan s'est qui plus est blessé au haut du corps et n'est pas revenu sur le banc pour le troisième tiers. Son état de santé sera évalué au jour le jour.

/ATS