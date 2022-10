Denis Malgin seul vainqueur

La soirée de jeudi ne fut pat pas particulièrement faste pour la petite armada suisse de la NHL. Seul Denis Malgin a connu les joies de la victoire.

Au lendemain de sa défaite sur le fil à Montréal, Toronto s'est imposé 3-2 devant Washington. Sur leur glace, les Maple Leafs ont forcé la décision grâce à une réussite de l'ancien joueur des Zurich Lions Auston Matthews à la 47e. Buteur à Montréal, Denis Malgin n'a comptabilisé aucun point.

Janis Moser a, en revanche, soigné ses statistiques. Le défenseur biennois a délivré deux assists sur deux buts inscrits en power play lors de la défaite 6-2 d'Arizona à Pittsburgh. Avec un goal et deux passes décisives, Sidney Crosby a été l'homme fort des Penguins.

Après ses deux victoires à Prague, Nashville a raté sa première à domicile. Les Predators de Roman Josi et de Nino Niederreiter se sont inclinés 4-1 devant Dallas. Le Bernois et le Grison ont rendu un bilan neutre dans cette rencontre qui a vu l'ex-Biennois Tyler Seguin délivrer trois assists. Jonas Siegenthaler, avec New Jersey battu 5-2 à Philadelphia sans Nico Hischier blessé, Philipp Kurashev, qui s'est incliné 1-0 avec Chicago à Vegas, et Kevin Fiala, une fois de plus battu à domicile avec Los Angeles devant Seattle (1-4), cette soirée de jeudi est à oublier au plus vite.

/ATS