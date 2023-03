Bienne reprend l'avantage, Zurich Lions qualifiés

Bienne a repris l'avantage 3-2 dans sa série de quart de finale des play-off de National League après son succès 3-1 contre Berne. Les Zurich Lions sont les premiers qualifiés pour les demi-finales.

Les Seelandais avaient peut-être fait le plus difficile après 34 secondes de jeu seulement ! Le temps que l'attaquant Jere Sallinen propulse le palet au fond de la cage alors que le portier Philipp Wütrich cherchait encore où il était dans la mêlée. Cette entrée en matière idéale a permis aux joueurs de l'entraîneur Antti Törmänen de pouvoir manoeuvrer avec un peu plus de largesse.

La partie a pris une tournure très favorable pour les Seelandais après le 2-0 signé Timo Kessler en supériorité numérique. Les joueurs de la capitale ont pu réduire le score par un superbe tir du revers dans la lucarne d'Oscar Lindberg (34e). Mais par la suite, le portier Säteri a tout renvoyé.

Les Biennois disposent de deux balles de match pour rejoindre les demi-finales. Mais ils savent que rien n'est gagné comme leur rappelle leur mésaventure de l'an dernier au même stade contre les Zurich Lions avec un avantage de 3-2 avant de se faire éliminer 4-3.

Les Lakers réagissent

Les Rapperswil-Jona Lakers ne sont pas morts. Les Saint-Gallois ont marqué le point de l'espoir avec leur victoire 4-1 sur Zoug. Ils ne sont plus menés que par 3-2 par les tenants du titre. Les Lakers s'étaient pourtant mis dans la difficulté en concédant l'ouverture du score aux Zougois par l'intermédiaire de Sven Leuenberger (11e). Mais cette fois-ci, les coéquipiers de Roman Cervenka se sont révoltés. Ils ont retourné la marque au cours de la deuxième période avec des buts de Gian-Marco Wetter (26e) et Yannick-Lennart Albrecht (31e) à 5 contre 4. L'ancien Zougois Dominic Lammer a coupé les derniers espoirs des hommes de Dan Tangnes avec le 3-1 à la 52e.

Les Zurich Lions n'ont pas laissé passer leur chance de se qualifier devant leur public. Les joueurs de Marc Crawford ont battu 1-0 Davos et remportent 4-1 leur série. C'est le néo-international Willy Riedi qui a marqué le but en or à la 48e dans un match très tendu.

