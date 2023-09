Le titre du HCC suscite des convoitises

Outre Sondre Olden, Sandis Smons est également blessé. Sans parler du jeune Darren Boss, out pour toute la saison. L’effectif du HCC se réduit actuellement à douze attaquants et sept défenseurs. Il n’est pas si étoffé que cela. Huit nouveaux joueurs ont été recrutés à l'intersaison : les défenseurs Rémi Vogel, Marco Forrer et Sandis Smons ainsi que les attaquants Marc Aeschlimann, Robby Jackson, Yves Stoffef, Janik Loosli et Gianluca Barbei.

On retiendra que trois joueurs du contingent ont été juniors au club : le portier Hugo Cervinio, le défenseur Anthony Huguenin et l’attaquant Ludovic Voirol. Des Neuchâtelois qui perçoivent mieux que quiconque l’engouement que génère le HCC : « Moi en tant que régional, au Val-de-Ruz, les gens me parlent beaucoup de ce titre, de la nouvelle saison, c’est vraiment positif » relate Ludovic Voirol. « Cela ne nous confère pas plus de responsabilités. On sait ce qu’on doit faire. Ce public nous aide vraiment ».