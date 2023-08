Le HCC défait par le HC Franches-Montagnes

Défaite pour le HC La Chaux-de-Fonds. Les Abeilles se sont inclinées 2-1 aux tirs au but face au HC Franches-Montagnes vendredi soir aux Mélèzes dans le cadre des matches de préparation.

L’unique but de la formation de Swiss League a été marqué par Gianluca Barbei. A noter que plusieurs cadres de l’effectif chaux-de-fonnier ont été laissés au repos par l’entraîneur Louis Matte, dont les attaquants Toms Andersons et Oliver Achermann ou encore les défenseurs Anthony Huguenin et Lucas Matewa.

Le HCC disputera son prochain match de préparation vendredi prochain avec la réception du HC Bienne (National League) à 19h00. /rgi-lre