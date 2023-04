« On veut continuer dans la même dynamique »

Une ferveur retrouvée sur laquelle il s’agira de surfer

« On a réussi à refoutre un bordel aux Mélèzes et ça c’est notre plus grande réussite ». L’attaquant du HCC Jaison Dubois relevait avec fierté l’engouement retrouvé autour du club, le fait « d’avoir ramené de la passion à La Chaux-de-Fonds ».

Olivier Calame se réjouit bien évidemment de la folie qui a entouré le HCC cette saison et surtout ces dernières semaines. « On va pouvoir mesurer si l’engouement se perpétue dès l’ouverture de la vente des abonnements. Cela déterminera aussi les moyens à disposition sur le marché des joueurs ». De quoi imaginer quelques « gros poissons » ? « Notre directeur sportif Loïc Bukhalter est suffisamment malin pour être attentif aux quelques coups qui peuvent se faire. Mais il faudra peut-être attendre fin juillet, début août, une fois que les grosses cylindrées de National League libèreront des joueurs », répond le patron du HCC.





« Un bénéfice espéré »

Olivier Calame relève le succès indéniable entre les matches à guichets fermés et la foule réunie dans la fan zone, des rentrées financières pas forcément escomptées. Mais il tempère en rappelant que « cette saison est la première pour la Swiss League en tant qu’entreprise indépendante où tous les clubs partaient avec un déficit de 380'000 francs par rapport aux droits tv. Il faut donc combler ce manque à gagner. Mais j’ose espérer qu’avec le succès qu’on a connu, on pourra s’approcher de l’équilibre, voire dégager un bénéfice à l’issue de cette saison ». La plateforme de diffusion des matches swissleague.tv a d’ailleurs donné satisfaction, explique Olivier Calame. « Un exemple, lors du titre à Olten, 10'000 personnes ont acheté le match en streaming ».





Partisan d’une National League à 12 équipes

Le président chaux-de-fonnier voit sereinement l’avenir de la Swiss League. « Au niveau sportif, la série contre Ajoie a prouvé aux grands spécialistes qui pensaient que la marche entre la Swiss League et la National League était trop haute qu’elle ne l’était pas tant que ça. Ou alors les deux dernières équipes de l’élite n’ont peut-être pas le niveau de la National League et feraient bien de redescendre en dessous », ajoute-t-il.

« Je suis un partisan d’une National League et d’une Swiss League à 12 équipes chacune et ainsi avoir deux ligues attractives et performantes. Mais je ne crois pas qu’ils soient tout à fait prêts à entendre cela encore, donc il faut continuer notre bonhomme de chemin avec ce qu’on a lancé au niveau de la Swiss League », conclut Olivier Calame.







L’émotion de Louis Matte au micro de RTN

« Parfois il vaut mieux être un excellent valet qu’un mauvais roi ». Le coach Louis Matte estime que son HCC est capable la saison prochaine de refaire le même parcours. « On a attendu 27 ans pour décrocher le titre, alors pourquoi ne pas aller en chercher deux consécutifs », a déclaré ému le Québécois. « Bâtir l’équipe pour être capable de monter à l’échelon supérieur, c’est de l’apprentissage, mais moi j’y crois ».