RTN vous emmène à la rencontre d'Arnaud Jaquet

On dit de lui que c’est le plus grand des petits défenseurs de la Ligue nationale. Arnaud Jaquet s’est taillé une solide réputation en Swiss League de hockey sur glace. Au HCC depuis 2009, il a disputé 13 saisons avec les Abeilles et vient de prolonger son entente pour un exercice supplémentaire. Formé à Fribourg Gottéron, il a rejoint le club chaux-de-fonnier alors qu’il avait 20 ans. Il n’a plus quitté les Mélèzes depuis : une fidélité sans faille ! En plus il performe. Cela valait bien le portrait brossé par Marcel Neuenschwander dans le cadre de notre série des Fêtes.