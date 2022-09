Un succès au forceps pour le HC Uni

Le HC Université Neuchâtel s’impose dans la douleur. Les hommes de Marc Gaudreault se sont défaits de Sion 6-3 samedi soir lors de la première ronde du championnat de 1re ligue de hockey sur glace. Mais pour décrocher cette victoire, les Neuchâtelois sont revenus de nulle part. Les Universitaires se sont en effet retrouvés menés 3-0 avant l’entame du dernier tiers-temps. Moment choisi par la formation du Littoral pour se rebeller et inscrire la bagatelle de six buts dans l’ultime période. Les réussites de Sven Henry, Simon Pfister par deux fois, Charles Rodondi, Loris Weber et Elie Berret ont permis au HC Uni de faire la différence.

Ce succès permet au club du Littoral de commencer idéalement sa saison et de s’emparer de la tête du classement. /gjo