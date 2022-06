Un attaquant suédois au HCC, en Swiss League de hockey sur glace. Le HC La Chaux-de-Fonds a annoncé vendredi matin la venue de Sebastian Bengtsson. Quatrième meilleur compteur de la première division du Royaume-Uni la saison dernière, ce joueur de 27 ans a comptabilisé 62 points, dont 28 buts en 59 matchs avec l’équipe écossaise des Dundee Stars. Son contrat porte jusqu’à la fin du mois de novembre.

Sebastian Bengtsson est appelé à pallier l’absence de Sondre Olden. Le Norvégien a passé sur la table de billard jeudi. Selon le communiqué du club chaux-de-fonnier, l’opération de son épaule s’est bien déroulée. Mais Sondre Olden sera absent jusqu’aux portes de l’hiver.

Quant à Sebastien Bengtsson, il a tenu à adresser un petit mot aux fans du club : « Salut à tous, j'espère que vous passez un bel été jusqu'à présent. Je veux juste vous dire que je suis vraiment heureux et excité de rejoindre le HCC pour cette saison. Je me réjouis de ce nouveau challenge et je suis impatient de commencer ! À bientôt ! ». /comm-mne