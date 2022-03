Le HC La Chaux-de-Fonds se qualifie pour les demi-finales

Devant 2'635 spectateurs à la Lonza Arena, les locaux ont rapidement montré qu’ils n’avaient plus rien à perdre dans cette série. Motivés par leur victoire de lundi, les Viègois ont dominé les premières minutes de jeu jusqu’à ouvrir la marque par Dario Burgener (7’). Les Hauts-Valaisans ont même réussi à doubler la mise 23 secondes plus tard grâce à l’inévitable Linus Klasen (7’).





Touchés mais pas vaincus

Comme souvent cette saison, les Chaux-de-Fonniers ont eu le mérite de laisser passer l’orage et de ne pas paniquer. Peu à peu, les Abeilles ont réussi à refaire surface dans cette partie en se montrant plus rapides et plus joueuses. Une attitude payante puisque Michael Hunterbrinker (13’) a pu réduire l’écart avant la première pause. Une réussite importante pour relancer l’équipe selon l’attaquant du HCC, Ludovic Voirol :