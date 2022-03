Le HC La Chaux-de-Fonds battu par Langenthal

C’est une défaite qui n’a rien de dramatique pour le HC La Chaux-de-Fonds. Assurée de terminer troisième et d’affronter Viège lors des quarts de finale des play-off dès le 13 mars avec l'avantage de la glace, l’équipe de Thierry Paterlini s’est inclinée 3-2 jeudi soir contre Langenthal devant 2106 spectateurs à la patinoire des Mélèzes. Le HCC concède ainsi sa quatrième défaite en cinq matches cette saison face aux Bernois.





Premier but pour Huntebrinker

Si le résultat n’a pas d’importance, les Abeilles peuvent tout de même nourrir des regrets. Parfaitement lancée par un superbe but en lucarne « AOC Chaux-de-Fonds » de Jaison Dubois dès la septième minute du jeu, l’équipe des Mélèzes a même doublé la mise en tout début de deuxième tiers. Nouvel étranger des Meuqueux pour pallier l’absence de Sondre Olden blessé, Michael Huntebrinker inscrivait son premier but sous ses nouvelles couleurs après avoir repris un puck relâché par le portier bernois Pascal Caminada. Très à son affaire, le dernier rempart chaux-de-fonnier Viktor Östlund, élu homme du match, parvenait quant à lui avec brio à retarder le premier but bernois.

Mais la réaction des hommes de Jeff Campbell a fini par arriver. Robin Leone réduisait la marque quelques minutes plus tard. Puis, dans la dernière période, le topscorer Timothy Coffman, impressionnant jeudi soir, pouvait égaliser après avoir contourné toute la défense chaux-de-fonnière, avant que Stefan Rüegsegger n’inscrive le but de la victoire.