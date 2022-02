Fin de saison pour le HC Uni

Fin de saison un brin cruel pour le HC Uni Neuchâtel en 1re ligue de hockey sur glace. L’équipe du Littoral a été éliminée en demi-finales des play-off de 1re ligue par Adelboden. Elle a perdu sa série 3-0 après s’être inclinée en prolongation dans l’Oberland bernois, lors de l’acte décisif, sur le score de 3-2.

Et pourtant, les Aigles ont mené la vie dure à la formation bernoise. Menés 1-0 à la fin du premier tiers temps, puis 2-1 à la fin du deuxième tiers, ils ont donc réussi à égaliser par deux fois grâce à Thomas Hofmann (23e) et Simon Pfister à dix minutes de la fin. Mais ils ont finalement encaissé le but en or après 15 minutes dans la première prolongation. Les joueurs de Marc Gaudreault peuvent aller pendre leurs patins au clou, leur saison est finie. /mne