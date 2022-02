Le HCC s'impose à Olten 

Le HC La Chaux-de-Fonds a fêté un quatrième succès consécutif en l’espace de huit jours. Et par n’importe quel succès ! Il s’est imposé dimanche à la patinoire du Kleinholz, contre Olten, 5-4 après prolongation. C’est aussi la seconde fois en moins d’une semaine que le HCC se débarrasse du 2e du championnat, après avoir battu la formation soleuroise mardi dernier à domicile. Au classement, les Abeilles restent 3e avec 16 points de retard sur les Souris soleuroises et 9 d'avance sur Thurgovie, 4e.

Un chassé-croisé

Dans ce duel au sommet, les deux formations ont livré un chassé-croisé palpitant. Les Chaux-de-Fonniers n’ont toutefois jamais été menés au score. Mais par trois fois, ils ont dû concéder l’égalisation de leur adversaire. L’équipe de Thierry Paterlini pensait peut-être avoir fait le plus dur après quarante minutes de jeu puisqu’elle menait par 4-2. Que nenni ! Elle a encaissé le troisième but à peine l’ultime période entamée. Pire ! Elle concédait une nouvelle égalisation à moins de dix minutes du terme. Si le HCC a finalement eu le dernier mot grâce à un déboulé de Sondre Olden en prolongation, il lui a sans doute manqué un petit quelque chose pour classer l’affaire plus tôt dans le temps réglementaire. A l’issue de la partie, Noah Delémont en était bien conscient.