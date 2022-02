La médaille en chocolat pour la NHA

La NHA au pied du podium. A l’occasion de la petite finale de la Coupe d’Europe de hockey féminin, les joueuses de la Neuchâtel Hockey Academy ont perdu dimanche matin 7-5 contre les Allemandes d’ESC Planegg Munich.

Une pluie de buts

A Budapest, elles étaient en tête 3-2 après le 1er tiers-temps grâce aux réussites simultanées de Gwendolline Gendarme et d’Emma Ingold à la 3e minute et celle de Mariko Dale à la 17e minute. Durant le 2e tiers-temps, les Hirondelles ont même enfoncé le clou en menant 4-2 grâce au but de Coralie Larose à la 22e minute avant de se faire remonter au score 4-4. Dans le dernier tiers-temps, Marie-Pierre Pélissou a permis aux Neuchâteloises de recoller à 5-5 à la 45e minute mais cela n’a pas suffit. Les Allemandes ont scellé la partie en toute fin de match.

Pour sa première participation dans cette compétition, la NHA termine donc la compétition à la 4e place avec deux défaites en autant de rencontres. /mad