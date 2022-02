Le HC Le Locle s’accroche mais perd

Le HC Le Locle butte à nouveau sur Tramelan. Samedi soir à domicile, l’équipe de la Mère-Commune a été défaite 4-3 par les Bernois dans le deuxième acte des demi-finales des play-off en 2e ligue de hockey sur glace.

Un match à rebondissement

Après un premier but encaissé à la 10e minute, les Loclois ont ensuite inscrit trois buts consécutifs grâce à une réussite de Arille Dupont (16e) et un doublé de Sebastien Loichat (30e et 35e). Ils ont ensuite craqué en encaissant les trois marques finales.

Après sa défaite subie 4-2 mardi soir, le HC Le Locle est mené 2-0 dans cette série qui se joue au meilleur des cinq matches. Les hockeyeurs neuchâtelois sont dans donc l’obligation de remporter leurs trois prochaines parties s'ils veulent obtenir leur ticket pour la finale. Ils auront une première occasion de revenir au score mardi 22 février en terres bernoises. /mad