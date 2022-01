Demi-finale reportée pour la Neuchâtel Hockey Academy

Calendrier bouleversé pour la Neuchâtel Hockey Academy. En raison de la situation épidémiologique actuelle, le Final Four Weekend de la National Cup féminine, initialement prévue à Langenthal les 15 et 16 janvier, a été reporté. Une décision annoncée jeudi par Swiss Ice Hockey dans un communiqué. Pour la fédération, le contexte sanitaire est délicat et il faut « protéger les athlètes qui représenteront la Suisse aux Jeux Olympiques de Pékin quelques jours plus tard ».

La NHA devra donc patienter avant de disputer sa demi-finale de Coupe acquise après une victoire 3-1 sur la glace des Fribourg Ladies au début du mois de décembre.

Les dates de remplacement de ces finales ne sont pas encore connues. L’intégration du Final Four Weekend au dans le championnat de Women’s League sera prochainement discutée. /comm-gjo