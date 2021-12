Le HC La Chaux-de-Fonds peut aller de l’avant

Le hockey sur glace suisse s’adapte mais continue. Réunis en visioconférence ce jeudi pour faire le point sur la situation, la Swiss League et les dirigeants des clubs ont décidé de s’aligner sur la National League et de poursuivre le championnat. Actuellement, cinq équipes de deuxième division ne sont pas en mesure de jouer. Langenthal et Zoug Academy ont été placés en quarantaine et les formations d’Olten, de Thurgovie et de Winterthour comptent trop de cas positifs au Covid-19 dans leurs effectifs pour disputer un match. Malgré ce constat, les clubs ont décidé de poursuivre la saison, même si l'arrêt temporaire du championnat a été discutée. Les précisions du président du HC La Chaux-de-Fonds, Olivier Calame :