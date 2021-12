Troisième succès d’affilée pour la NHA

La Neuchâtel Hockey Academy ne s’arrête plus de gagner. Samedi soir à Thurgovie, les Hirondelles se sont imposées 3-1 en Women’s League de hockey sur glace. Les filles de Yan Gigon ont débuté la partie de la meilleure des manières en ouvrant le score à la 4e minute grâce à une réussite de Louana Bigler. Les Neuchâteloises se sont ensuite fait remonter 1-1 dans le deuxième tiers-temps avant que Coralie Larose et Cindy Joray ne marquent les deux buts finaux à la 44e et à la 59e minute.

Le week-end des hockeyeuses neuchâteloises n’est pas terminé. Elles rejouent dimanche contre les thurgoviennes. Au classement, la NHA occupe le troisième rang à neuf longueurs de la deuxième place. /mad