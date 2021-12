Le HC La Chaux-de-Fonds cartonne à Zoug

Prestation aboutie

Déterminés et concentrés, les Chaux-de-Fonniers ont livré un match plein et réalisé un festival offensif avec six buteurs différents : Trettenes, Andersons, Nils Sejejs, Voirol, Achermann et Olden. Cerise sur le gâteau, les Abeilles ont conservé leur cage inviolée pour la 4e fois cette saison. Une prestation aboutie qui pourrait servir d’exemple pour la prochaine rencontre des Abeilles, agendée mardi soir à la patinoire des Mélèzes face aux Ticino Rockets.

A noter que le défenseur chaux-de-fonnier Arnaud Jaquet jouait à l’occasion de cette rencontre son 600e match de ligue nationale. Et pratiquement tous disputés sous le maillot du HCC. Chapeau !