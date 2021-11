Le HCC s’incline aux tirs au but contre les GCK Lions

Après sa défaite en semaine à Olten, le HC La Chaux-de-Fonds n’a pas réussi à se remettre totalement à l’endroit dans le championnat de Swiss League de hockey sur glace. Opposée dimanche aux GCK Lions devant les 1'472 spectateurs de la patinoire des Mélèzes, c’est aux tirs au but que la formation de Thierry Paterlini s’est finalement inclinée 6-5.





Des GCK Lions jamais battus

Mené 2-0, puis 3-1 et même 4-2 après les deux premiers tiers-temps, les Zurichois se sont toujours accrochés et n’ont pas volé une victoire qui tendait pourtant les bras au HCC. Enfin, c'est ce qu'on croyait.





Trop passifs, les Chaux-de-Fonniers ont clairement baissé d’intensité en fin de match pensant peut-être (sûrement ?) qu’ils avaient fait le plus dur. Au final, avec une égalisation (5-5) signée Oejdemark dans les dernières secondes de la partie, voilà un HCC satisfait de sauver un point synonyme de minimum syndical.





Retrouver la confiance

Avec une suite de calendrier très dense et une succession de matchs, les Abeilles ont besoin de reprendre confiance en leur hockey. Elles peuvent mieux faire et elles le savent. Dès vendredi, c’est Langenthal qui se présentera aux Mélèzes pour une série de trois rencontres en cinq jour. Il y a du pain sur la planche et un public à rassurer. /yra