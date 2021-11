Le HCC subit la loi du leader Olten

La mainmise d'Olten sur le deuxième tiers temps

Mais Olten n’a pas gagné 17 de ses 19 matches cette saison par hasard. Adam Hasani, Dominic Forget et leur bande ont commencé le deuxième tiers temps sur un rythme effréné qu’ils n’ont plus jamais lâché. Tant et si bien que Thierry Paterlini a dû prendre son temps mort après quatre minutes de jeu seulement. En vain. Les Soleurois ont totalement renversé le match en leur faveur en scorant à deux reprises (26e et 30e). La suite du tiers a été un véritable calvaire pour le HCC, qui a fait le dos rond. Le portier Nicola Aeberhard a sauvé les meubles à maintes reprises, aussi parfois aidé par dame chance et même ses montants (30e).

Les Soleurois ont enfoncé le clou après 53 secondes dans la troisième période. Les Chaux-de-Fonniers ont ensuite repris leurs esprits mais n’ont jamais trouvé les moyens de faire trembler les filets, à l’image de ce jeu de puissance complètement balbutié alors qu’il restait 7 minutes à jouer.

Le HC La Chaux-de-Fonds a une petite semaine pour reprendre ses esprits, avant la réception des GCK Lions dimanche soir dès 17h45 à la patinoire des Mélèzes. /lre