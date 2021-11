Olivier Calame: « Le projet du HCC est bien plus avancé que celui de Sierre »

Le HC La Chaux-de-Fonds veut continuer sur sa lancée en Swiss League de hockey sur glace. Mardi, les Abeilles ont stoppé leur série de quatre défaites d’affilée en venant à bout difficilement des Ticino Rockets. Il s’agit désormais d’enchaîner face au HC Sierre samedi soir à 19h aux Mélèzes.

Cette rencontre coïncide avec les ambitions affichées récemment par les Valaisans. La semaine passée, les dirigeants du club, la Ville de Sierre et Chris McSorley ont signé une déclaration d’intention pour développer un projet de nouvelle patinoire pourvue de 7'000 places. Selon les premières estimations, l’enceinte est devisée entre 80 et 90 millions de francs. À terme, les investisseurs - emmenés par l'ancien entraîneur de Genève-Servette et Lugano - souhaitent que Sierre évolue en National League. Du côté du HC La Chaux-de-Fonds, le dossier de la nouvelle patinoire des Mélèzes avance bien. Selon le président du club, il est bien plus concret que celui de Sierre.