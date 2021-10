Le HC Uni bredouille à Genève

Une défaite contre la lanterne rouge qui a de quoi étonner. Le HC Université Neuchâtel s'est incliné 4-1 samedi soir face à Meyrin-Genève en 1re ligue de hockey sur glace. Les Neuchâtelois qui avaient pourtant bien commencé avec une réussite d'Auguste Impose à la 5e minute de jeu. Ils ont finalement laissé les Genevois revenir dans le match au deuxième tiers-temps en encaissant deux buts coup sur coup à la 24e minute. Les Aigles n'ont pas su revenir dans la dernière période et se sont même fait surprendre encore deux autres fois.



Au classement, cette mauvaise opération fait reculer le HC Uni à la 3e place derrière Franches-Montagnes et Adelboden. Elle permet aussi au HC Meyrin-Genève de ne plus être lanterne rouge et de grimper à la 10e place. /jha