Le HCC au septième ciel

Avalanche de buts pour le HC La Chaux-de-Fonds qui rentre vainqueur de son match à Langenthal. Les Abeilles ont dominé les Alémaniques 6-2 samedi soir en Swiss League de hockey sur glace. La formation des Mélèzes décroche son 7e succès consécutif en championnat et conserve la 3e place au classement.





Et un, et deux, et trois zéro !

La formation de Thierry Paterlini a eu besoin de deux minutes pour véritablement entrer dans la partie samedi soir au Schoren de Langenthal. Mais après quelques actions bernoises, les Abeilles ont rapidement repris le jeu à leur compte. Et de quelle manière ! Kristian Suleski (5’), Gaëtan Augsburger (8’) et Jaison Dubois (9’) ont permis au HC La Chaux-de-Fonds de prendre une avance déjà décisive avant le premier thé.





Un doute vite estompé

Le tournant du match aurait pu avoir lieu en début de deuxième période. Hans Pienitz a inscrit la première réussite de Langenthal après moins de deux minutes dans le tiers médian. Mais moins de 120 secondes plus tard, Daniel Carbis a pu profiter d’un powerplay pour redonner trois longueurs d’avance au HCC.

Des réussites des deux mercenaires du HC La Chaux-de-Fonds, Matthias Trettenes et Sondre Olden, ont même donné au score des allures de corrections dans l’ultime période avant que Roope Ranta ne réduise l’écart au 6-2 final.

Le HCC poursuit ainsi sa série et décroche sa septième victoire consécutive en championnat. Un enchaînement de résultats positifs qui ravi l’attaquant du HC La Chaux-de-Fonds, Jaison Dubois :