Le HC La Chaux-de-Fonds poursuit sur sa lancée

Le HC La Chaux-de-Fonds a enchaîné avec une 5e victoire consécutive en s'imposant 3-2 après prolongations sur la glace de Sierre samedi soir. Les hommes de Thierry Paterlini ont fait la course en tête durant tout le match à l’occasion de ce premier derby romand de la saison de Swiss League, devant près de 2'000 spectateurs à la patinoire de Graben. C’est Jaison Dubois qui a ouvert le score à la 18e minute de jeu, fêtant ainsi pour l’occasion parfaitement son 25e anniversaire grâce à son 2e but du championnat. Les Valaisans ont ensuite égalisé à une vingtaine de secondes de la 2e pause grâce à Arnaud Montandon. Mais les Chaux-de-Fonniers, plus entreprenants que leurs adversaires du soir, ont repris les devants à la 43e suite à une réussite de Toms Andersons, alors qu’ils évoluaient en infériorité numérique. Avec un peu plus de réalisme, les Neuchâtelois auraient même pu classer l’affaire à ce moment-là.

Malgré ça, Sierre ne s’est pas laissé faire devant son public et a trouvé les ressources nécessaires pour égaliser une seconde fois à la 47e minute de jeu par son nouveau joueur Canadien Anthony Beauregard. Mais les Abeilles étaient meilleures et il n’aura fallu que 45 secondes en prolongations pour que Andersons marque son 2e but personnel de la soirée – son 6e cette saison déjà – après un travail remarquable des deux compères norvégiens Olden et Trettenes. Avec quatre blocs admirables de combativité et un gardien solide, les pensionnaires des Mélèzes ont à n’en pas douter encore quelques belles soirées devant eux.

A noter que le HCC a décidé d’inviter le personnel hospitalier de RHNE et des cliniques de la ville lors des deux prochains matchs à domicile, mardi 12.10 face aux Ticino Rockets et mardi 19.10 pour la venue de Winterthour. Et ça aussi, c’est bien joué !