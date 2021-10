Le HCC a livré la marchandise 

Un succès qui doit servir de référence. Le HC La Chaux-de-Fonds s’est imposé 4-2 à Viège samedi soir en Swiss League de hockey sur glace. Il a vraiment livré la marchandise et n’a jamais renoncé face à la solide équipe haut-valaisanne. Menée 2-0 après deux tiers temps, la troupe de Thierry Paterlini a livré une troisième période de feu en inscrivant ses quatre buts. Le HCC a aussi fêté au passage sa quatrième victoire de rang. Et, au classement, il s’affirme de plus en plus comme un prétendant au haut du tableau. Il a renforcé sa deuxième place avec cinq points de retard sur Olten et deux d’avance sur Kloten.

Samedi soir dans la magnifique « Lonza Arena », les joueurs de Thierry Paterlini ont buté durant quarante minutes sur le jeu défensif des Valaisans et leur gardien Reto Lory qui n’a pas commis d'erreur. Dans le même temps, les Viégeois en ont profité pour ouvrir la marque à la 7e minute avant de doubler, chanceusement, la mise sur un autogoal (37e).

Mais le HCC n’a jamais baissé les bras et il a encore retroussé les manches au moment de revenir pour la deuxième fois des vestiaires.

Il ne lui a fallu que 17 secondes dans le dernier tiers pour scorer en supériorité numérique grâce à Mathias Trettenes. A 2-1 tout était donc encore possible. Les joueurs de Thierry Paterlini, déterminés, étaient mis sur orbite. Ils ont fait basculer le match en leur faveur devant un public médusé à la suite des réussites d’Oliver Achermann, Kristian Suleski et Daniel Carbis dans le but vide. De la bel ouvrage…, on en redemande ! /mne