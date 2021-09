Le HCC se rassure contre Zoug Academy

C’est tout en maîtrise que les Abeilles ont pris la mesure de la jeune équipe zougoise avec 6 buts inscrits, dont un doublé de Sondre Olden. Une soirée presque parfaite pour les hommes de Thierry Paterlini avec ce succès sur le score de 6-0, devant 925 spectateurs à la patinoire des Mélèzes.

Si l'opposition n'était pas d’un niveau exceptionnel, il convient de préciser que les Chaux-de-Fonniers ont livré une prestation sérieuse. Appliqués et disciplinés, ils ont su réagir de la meilleure des manières suite à la défaite subie à Olten le week-end dernier, sans laisser la moindre chance à la relève zougoise. Une victoire qui fera le plus grand bien au moral et à la confiance des joueurs, tant d’un point de vue offensif que défensif. C’est en effet le premier blanchissage de la saison pour l’équipe et son gardien Nicola Aeberhard. Seul bémol de la soirée, la sortie sur blessure du défenseur Arnaud Jacquet qui a été touché au visage lors du deuxième tiers-temps.

Le HCC tentera d’enchaîner avec un nouveau succès samedi à Weinfelden face au HC Thurgau.