Le HCC sauve la mise dans la prolongation 

Journée portes ouvertes avant de refermer les battants : c’était mardi soir à la patinoire des Mélèzes. La Chaux-de-Fonds a disposé de Winterthour 6-5 au terme de la prolongation. Devant à peine plus de 1'000 spectateurs (une affluence bien médiocre), les joueurs de Thierry Paterlini ont livré une prestation en demi-teinte : ils ont mené cinq fois au score et les Zurichois ont égalisé à cinq reprises. Une course poursuite peut-être palpitante mais caractérisée pas beaucoup de largesses. Titularisé pour la première fois de la saison, le jeune portier Andri Henauer ne s’est pas montré non plus à son avantage. Il a d’ailleurs été remplacé à la 24e minute par Nicola Aeberhard après avoir encaissé l’égalisation à quatre partout. On n'avait même pas franchi la mi-match...

Cette substitution a sans doute sécurisé la défense chaux-de-fonnière. Mais elle n’a pas pour autant permis aux joueurs de Thierry Paterlini de s’envoler vers victoire dans le temps réglementaire face à une formation assez modeste.

Heureusement, le HCC est parvenu a arraché les deux points dans la prolongation grâce à un bel effort de Loïc In Albon, élu à juste titre meilleur joueur de son équipe. Deux points de gagnés certes, mais aussi un de perdu. C’est bien l’avis du défenseur Noah Delémont