Le HCC fait le choix du certificat Covid obligatoire aux Mélèzes

Les Mélèzes retrouveront un parfum de retour à la normale lors de la prochaine saison de hockey sur glace. Les dirigeants du HC La Chaux-de-Fonds ont privilégié l’option du certificat Covid pour accéder à la patinoire cette saison, peut-on lire ce mercredi dans une lettre envoyée aux abonnés. Pour rappel, c’est le choix fait également par Neuchâtel Xamax pour la Challenge League de football.

« Le concept de la Ligue nous donnait le choix entre une limitation à 1'000 personnes, avec tout le monde assis, port du masque et pas de buvette ouverte, ou alors l’instauration du pass sanitaire », explique Olivier Calame, le président du HCC. Avec ce système, les spectateurs pourront librement se déplacer dans la patinoire, ou encore boire et manger où bon leur semble. Et les Mélèzes pourront à nouveau faire le plein.

Petite spécialité chaux-de-fonnière, le HCC travaille à la mise en place d’un espace de dépistage gratuit, via des tests antigéniques rapides, un peu sur le modèle ce que qui a été proposé récemment par le festival La Plage des Six Pompes. « On finalise la mise en place de ce concept en collaboration avec la Ligue Pulmonaire neuchâteloise », précise Olivier Calame. Le club mettra à disposition quelques bénévoles et l’infrastructure. « On ne fait pas de politique et on ne veut donc pas obliger nos supporters à se vacciner. Mais on souhaite laisser la patinoire des Mélèzes accessible au plus grand nombre ».

L’accès se fera donc sur présentation du certificat Covid et d’une pièce identité. La mesure est en vigueur dès ce vendredi avec la réception de Bâle à 19h en match amical et jusqu’à nouvel avis. /lre