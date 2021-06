Effectif complet sans Hasani

Adam Hasani ne figure plus sur la liste : l’effectif du HC La Chaux-de-Fonds pour la prochaine saison de Swiss League de hockey sur glace est sous toit, a indiqué mercredi le club des Mélèzes dans un communiqué. Il comprend quinze attaquants, huit défenseurs et trois gardiens. En revanche, le contrat d’Adam Hasani n’a pas été reconduit. Le Loclois aura porté le chandail du HCC durant quatre ans et il a aussi officié comme capitaine de l’équipe lors des deux derniers exercices.

Les deux parties concernés n'ont pas trouvé de terrain d'entente : directeur sportif du club chaux-de-fonnier, Loïc Burkhalter ne souhaitait pas conserver à tout prix dans ses rangs un joueur de 32 ans plus proche de la fin que du début de sa carrière. Adam Hasani regrette de son coté de ne pas avoir été formellement averti par le club de cette décision. L’ancien joueur de Gottéron (il a porté le chandail fribourgeois de 2009 à 2015 en National League ) s’interroge encore sur la suite à donner à sa carrière. Il s’entraîne encore toujours en vue de rebondir ailleurs.





Effectif et matchs amicaux

La liste de l’effectif du HCC pour la saison 2021-2022 ainsi que la programmation des matchs amicaux sont à retrouver ci-dessous. /mne-vre