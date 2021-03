Le HCC en mode play-off

Le HCC se souviendra qu’il avait également terminé au huitième rang du championnat régulier au terme de la saison 2013–2014. Et pourtant, en quarts de finale des play-off, le club chaux-de-fonnier avait réussi à se débarrasser d’Olten, le vainqueur de la saison régulière, non sans avoir perdu le premier match de la série 7-1. Patrick Zubler et Arnaud Jaquet sont les deux seuls rescapés de cette épopée. Mais Arnaud Jaquet s’en souvient-il?