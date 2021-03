Le HCC repasse au-dessus de la barre

Comme samedi face à Sierre, les Chaux-de-Fonniers ont démarré le match sur un rythme élevé, dominant globalement les débats et shootant deux fois plus que leur adversaire (14 tirs à 6 pour le HCC après 20 minutes). Mais Volejnicek, Dubois et Bogdanoff se heurtaient tour à tour au portier thurgovien Aeberhard. Les efforts chaux-de-fonniers étaient finalement récompensés en début de deuxième tiers-temps. Volejnicek pouvait ouvrir le score grâce à un tir rapide qui a surpris le gardien adverse. Quelques minutes plus tard, Voirol, bien lancé par Privet, doublait la mise en infériorité numérique.

Et lorsque le match semblait s’équilibrer, voir légèrement tourner en faveur de l’équipe de Suisse orientale, Hasani en remettait une couche en concluant magistralement un bon travail d’Ulmer.

Bien en place, le HCC a ensuite su maitriser les offensives adverses.