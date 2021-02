La bonne volonté n’est pas toujours récompensée

Le HC La Chaux-de-Fonds n’arrive toujours pas à relancer la machine. Auteur de l’une de ses meilleures rencontres de la saison, le club de hockey sur glace des Montagnes neuchâteloises a été cependant battu lundi soir à la Raiffeisen Arena par Ajoie 4-3 après les tirs au but dans le derby de Swiss League. L’urgence guette de plus en plus la troupe de Thierry Paterlini, elle qui reste sur 7 défaites de rang.





Une ritournelle bien trop connue

Ce derby entre rivaux de l’Arc jurassien a offert une magnifique publicité pour le championnat de Swiss League. Intensité, émotions, rythme, buts et scénario haletant étaient au rendez-vous. C’est le HCC qui a ouvert les feux au quart d’heure grâce à un but plein d’abnégation de Lou Bogdanoff. Malheureusement cette avance n’a duré que 38 secondes, le temps pour Reto Schmutz d’inscrire le 1-1. Jusque-là bien en place défensivement, les Abeilles se sont alors relâchées, mais elles ont pu compter sur leur portier Matteo Ritz, impérial tout au long de la soirée. Il n’a néanmoins rien pu faire à la 32e minute sur un tir flottant de Daniel Eigenmann qui a permis aux Ajoulots de prendre l’avantage pour la première fois de la partie. Bien dans son match avant d’en sortir complètement sur des erreurs individuelles, un scénario que les « jaune et bleu » ont trop souvent connus cette saison.