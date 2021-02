Le HCC dans ses petits patins

On ne s’y attendait pas, mais l’incroyable s’est produit samedi soir à la patinoire des Mélèzes. Pourtant dernier du classement, affichant la moins bonne défense de Swiss League et - qui plus est - sans joueur étranger, Winterthour s’est imposé 2-4 contre le HC La Chaux-de-Fonds. Chanceux ces Zurichois ? Pas le moins du monde ! Ils ont dominé la partie et décroché un succès mérité contre des Chaux-de-Fonniers en panne de créativité.





Grosse semaine en perspective

Le HCC était pourtant revenu à 1-2 après deux tiers-temps, mais la dernière période n’a pas permis aux hommes de Thierry Paterlini de renverser la vapeur. Côté chaux-de-fonnier, cette défaite ne doit pas remettre en question les bonnes dispositions de ces dernières semaines, mais elle doit sonner comme une mise en garde. Non la sixième place du classement n’est pas acquise d’avance, et oui la semaine qui s’annonce avec deux derbies contre Ajoie et un match contre Viège s’annonce particulièrement importante. /yra