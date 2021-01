Festival offensif du HCC face à Sierre

Plus rien ne semble arrêter le HC La Chaux-de-Fonds en cette deuxième moitié du mois de janvier. Malgré un calendrier très fourni cette semaine, les joueurs de Thierry Paterlini n’ont fait qu’une bouchée du HC Sierre 8-5 samedi soir à domicile en Swiss League de hockey sur glace. Une cinquième victoire consécutive qui permet aux Abeilles, sixièmes du classement, de revenir à trois points de leur adversaire du jour.

Il n’a fallu que 17 secondes à Adam Hasani pour débloquer le compteur chaux-de-fonnier samedi soir, et un peu moins de quatre minutes supplémentaires au même joueur pour doubler la mise. La machine chaux-de-fonnière était lancée et n’allait plus s’arrêter. Le capitaine chaux-de-fonnier s’est au final offert un triplé, le topscorer Timothy Coffman a quant à lui inscrit un doublé face à un HC Sierre méconnaissable et qui n’a jamais eu voix au chapitre dans cette partie.

Le club des Mélèzes a toutefois montré quelques signes de fatigue dans la dernière période où le score est passé de 8-2 à 8-5. Il n’en reste pas moins que le HCC abordera avec le plein de confiance le premier derby de l’Arc jurassien mardi soir aux Mélèzes face au HC Ajoie (en direct sur RTN dès 19h30). /lre