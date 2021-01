Annulation définitive du championnat de 1re ligue

La Regio League de hockey sur glace a décidé d'annuler les championnats de MySports League, de 1re ligue et Ligue B féminine avec effet immédiat. Cette décision intervient alors que le Conseil fédéral a prolongé les mesures actuelles de lutte contre la pandémie de coronavirus jusqu'à la fin du mois de février.

Dans un communiqué publié mercredi, l'instance du hockey sur glace régional avance que ces nouvelles mesures signifient que les installations sportives resteront fermées et les compétitions aux niveaux amateurs et espoirs restent interdites.

Les organes responsables de la Regio League avaient déjà décidé le 23 décembre d'annuler définitivement les championnats de la 2e, 3e et de la 4e ligue, de la Swiss Women's Hockey League C et D ainsi que des seniors, vétérans et de la division 50+. /comm-jha