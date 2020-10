Le HCC fait le show contre Winterthour

Contrairement à mercredi contre Thurgovie, le HC La Chaux-de-Fonds n’a pas eu besoin des prolongations pour venir à bout de Winterthour 8-4 en Swiss League de hockey sur glace.

Si tout n’est logiquement pas encore au point, la formation de Thierry Paterlini semble séduire en ce début de championnat. Sur le plan comptable, la voilà avec six points sur neuf possibles. Mais c’est surtout les performances sur la glace qui laissent espérer que la page de la saison 2019/20 soit bien tournée. Reste maintenant à regagner la confiance du public en faisait venir davantage que 1’157 personnes à la patinoire des Mélèzes.

Chassé-croisé

Contre Winterthour, les Chaux-de-Fonniers ont bien négocié la première période. Dominateurs tant au niveau du jeu qu’au niveau des occasions, c’est logiquement qu’ils ont pris un double avantage par Hasani et Trettenes, avant que les Alémaniques réduisent la marque avant le premier thé.

Le scénario s’est ensuite inversé dans le tiers intermédiaire, avec Winterthour qui a pris le jeu à son compte pour égaliser et même passer devant à 3-2. Il n’en fallait pas davantage pour réveiller l’orgueil du HCC et en particulier celui de Privet et de Volejnicek qui réussirent à redonner l’avantage aux Chaux-de-Fonniers, 4-3. Des buts, des rebondissements, du suspense, le troisième tiers-temps était lancé de la meilleure des manières.





Une ultime période où le HCC n’a pas tardé à réaffirmer son emprise sur la rencontre, puisque Julien Privet pouvait redonner deux longueurs d’avance à ses couleurs à la sortie des vestiaires. A 5-3, les Alémaniques n’ont jamais refait surface et le HCC s’est fait plaisir jusqu’au bout avec un succès final de 8-4.

Une grosse semaine qui se terminera à Viège



Si cette première victoire dans le temps réglementaire a mis du temps à se dessiner, c’est aussi à cause de la qualité des Zurichois, qui est à souligner. Cet agenda qualifié d’irrespirable composé de cinq matches en dix jours semble donc plutôt bien convenir au HCC qui terminera sa semaine en beauté (espérons-le !) avec un déplacement dimanche à Viège. /yra