Le HCC éliminé en Coupe de Suisse

Le HC La Chaux-de-Fonds s’est montré valeureux mais cela n’a pas suffi lundi soir en Coupe de Suisse de hockey sur glace. Devant à peine plus de 1'000 spectateurs à la patinoire des Mélèzes, une affluence très décevante, le HCC a perdu 3-0 contre Genève Servette, en 16es de finale de la compétition.

Les Genevois ont fait la différence en inscrivant à deux reprises dans la période intermédiaire, le score étant encore de zéro partout à l’issue du tiers temps initial. Bien servi par l’excellent suédois Henrik Tömmernes, Eliot Berthon a ouvert la marque à la mi-match (31e). Stéphane Patry a doublé la mise en supériorité numérique, en déviant une tentative du Canadien Daniel Winnik, alors qu’il ne restait plus que 22 secondes à disputer avant le deuxième coup de sirène. Ce deuxième but est tombé au mauvais moment, il aurait pu faire très mal au moral des Chaux-de-Fonniers.

Les joueurs de Thierry Paterlini ne se sont pas découragés pour autant. Ils ont entamé l’ultime période avec vigueur et détermination, mais on sentait bien que les Genevois maîtrisaient les événements. Et c’est dans la cage vide que Henrik Tömmernes, encore lui, a scellé le score final à une minute de la fin.

Le HCC a certes perdu, mais il n’a pas à rougir de sa défaite contre une formation de National League. Il a su évoluer sur le même rythme que son adversaire. Il a également affiché des dispositions défensives et une vivacité intéressantes.