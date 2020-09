Deux nouveaux renforts au HCC

Deux arrivées au HC La Chaux-de-Fonds. Le club de hockey sur glace a annoncé vendredi matin via un communiqué l’engagement de l'attaquant de 22 ans Dominik Volejnicek en provenance de Lausanne et du défenseur de 20 ans David Prysi du HC Bienne. Le HCC précise que ces deux jeunes joueurs de National League évolueront sous les couleurs des Abeilles avec une licence B et pour une durée indéterminée. Les nouvelles recrues ont déjà rejoint l’effectif de la première équipe pour l’entraînement de ce vendredi. /comm-gjo