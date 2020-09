Le HCC bat Langenthal en match amical

Le HC La Chaux-de-Fonds a enchaîné une deuxième victoire consécutive lors de sa préparation. Après sa victoire samedi contre Sierre aux Mélèzes, le HCC a battu mardi soir Langenthal 4-3 après les tirs au but en terre bernoise.

Tout avait pourtant mal commencé pour les Abeilles dans cette rencontre. Les hommes de Thierry Paterlini étaient menés 2-0 après 10 minutes de jeu. Puis Philip Ahlström et Julien Privet ont remis les compteurs à égalité en supériorité numérique en deuxième période. Dans le troisième tiers, c’est Mathias Tretteness qui a pu à nouveau égaliser pour La Chaux-de-Fonds après le troisième but bernois, et permettre ensuite à son équipe de disputer les prolongations et les tirs au but.

Le HC La Chaux-de-Fonds n’a, pour l’heure, pas fixé d’autres rencontres amicales avant la reprise du championnat de Swiss League. Celle-ci est fixée pour les Abeilles au vendredi 2 octobre à la patinoire du Kleinholz face à Olten. /lre