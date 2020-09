Le HC Uni à l'assaut de la nouvelle saison

Après quelques années agitées, aussi bien sur la glace qu’en coulisses, le HC Uni semble avoir retrouvé la sérénité. L’effectif n’a pas subi beaucoup de changements à l’intersaison et Marc Gaudreault affiche ses ambitions. L’entraîneur québecois et son comité ne bouderaient pas une éventuelle ascension à l’échelon supérieur, en Mysports ligue. On n’en est pas encore là…