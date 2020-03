Le HCC confirme le départ de Brett Cameron

Brett Cameron n'évoluera plus avec le HC La Chaux-de-Fonds. L'attaquant canadien a annoncé mardi sur les réseaux sociaux qu'il ne serait plus un pensionnaire du club de hockey sur glace des Mélèzes, la saison prochaine.

Contacté, le directeur sportif du club de Swiss League, Loïc Burkhalter, nous a confirmé l'information. En fin de contrat, le joueur aurait fait part de son désir de continuer sa carrière dans un autre pays européen. Toutefois, les deux parties se quittent en « très bons termes ». En deux saisons, Brett Cameron a amassé 105 points pour le compte des Abeilles. Agé de 29 ans, il devrait vraisemblablement rebondir en Allemagne.





Recrutement compliqué

En plein processus de recrutement pour la saison prochaine, Loïc Burkhalter avoue que la tâche n'est pas rendue facile par la situation actuelle. Il avance toutefois que « tout le monde est logé à la même enseigne et en même temps avec cette pandémie de coronavirus, il y a des choses plus graves que le sport ».

Le directeur sportif rappelle encore que l'équipe sera rajeunie et le budget amoindri pour cette saison 2020/2021. Les qualités qui manqueront certaines fois seront compensées par « plus de travail et de coeur ». /jha