Fin cruelle pour le HC Le Locle

Le HC Le Locle aura tout donné, en vain. Jeudi soir à domicile, les hockeyeurs de la Mère Commune se sont inclinés 6-3 face à Delémont-Vallée en finale de 2e ligue. Les Jurassiens remportent donc la série 3-1 et sont sacrés champions. Ils disputeront la finale romande contre Prilly alors que Le Locle est désormais en vacances. Toutefois, le HCLL n’a pas à rougir de sa saison. Bien malin aurait été celui qui prédisait une finale pour les Loclois, eux qui sont parvenus à déjouer tous les pronostics.







Trop d’imprécisions

Lors de ce dernier match, tout a mal commencé pour le HCLL avec un premier but encaissé beaucoup trop tôt par l’intermédiaire de Célien Gygax à la 4e minute de jeu. Le Locle a ensuite repris l’ascendant et obtenu une pénalité méritée. Celle-ci permettait l’égalisation après une belle mêlée devant le portier jurassien. Sébastien Loichat (6e) arrivant à mettre le puck au fond pour le plus grand plaisir des 347 spectateurs présent à la patinoire du Communal.



Malheureusement, cet avantage n’aura tenu qu’une petite minute vu que Léo Gygax a ensuite redonné l’avantage à son équipe sur un maître tir en supériorité numérique. Un score somme toute assez logique vu la domination de Delémont.

Mais alors que Le Locle paraissait peiner, Sébastien Fourel s’est lancé dans un rush solitaire victorieux et permettait à ses couleurs de revenir dans la partie à la 15e minute.







Deuxième tiers-temps vierge

La deuxième période est partie sur les chapeaux de roue avec un HC Le Locle bien plus conquérant que lors du premier tiers-temps. Malheureusement, le tableau des scores ne bougeait pas malgré une nette domination locloise. En effet, les offensives des joueurs des Montagnes neuchâteloises ont soit échoué sur le portier adverse Stéphane Panseri ou ont manqué de précision avec souvent un brin de maladresse dans le dernier geste.

Arriva ce qu’il devait arriver. Après avoir dominé le deuxième tiers-temps de la tête et des épaules, Le Locle encaissait le but qu’il ne fallait pas 35 secondes après le début de la troisième période. Une mauvaise relance défensive permettait à Delémont de marquer le 3-2 sur un envoi qui aurait pu être mieux négocié. Et les Jurassiens d’enfoncer le clou à la 47e avec un effort solitaire de Gygax.





Un mince espoir



Le HC Le Locle sans force et archidominé s’est finalement offert un espoir à la 50e par l’intermédiaire de Joan Siegrist, mais le destin en avait décidé autrement. Sur un mauvais repli défensif, Delémont reprenait l’avantage à la 56e par Arnaud Neukomm pour ne plus lâcher la tête. Les Jurassiens pouvaient alors célébrer le titre avec un sixième but en supériorité numérique par son capitaine Arthur Pouilly (58e). Une fin cruelle, mais logique vu le niveau affiché par les Jurassiens tout au long de la saison et lors de cette finale de 2e ligue de hockey sur glace.

Le parcours du Locle s’arrête donc là, mais l’équipe a montré la voie pour la saison prochaine. Tant les joueurs que le président souhaitent désormais réitérer cette performance. /jha