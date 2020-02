Le HC La Chaux-de-Fonds n’y arrive pas face à Ajoie

Dans les derniers instants de cette deuxième période, Alain Birbaum a donné des allures encore plus sévères au tableau d’affichage en inscrivant son second but de la soirée. Dans l’ultime tiers-temps, les joueurs chaux-de-fonniers ont tenté de réduire la marquer, sans succès. Les Abeilles n’ont pas réussi à faire illusion dans cette partie face à une formation en pleine confiance et récente gagnante de la Coupe de Suisse.

A une journée du terme du championnat régulier, le HC La Chaux-de-Fonds conserve sa 7e place au classement et compte deux points d’avance sur les GCK Lions, 8e. Les Abeilles pourront assurer leur position samedi après-midi, justement face aux Zurichois. /gjo