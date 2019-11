Le HC Uni renverse le leader

Le HC Université se reprend et renverse le leader. Les hockeyeurs neuchâtelois ont battu le HC Saint-Imier 4-1 samedi en 1re Ligue. Le HC Uni a pris les devants après moins de trois minutes de jeu par Kenny Camarda. Dans le 2e tiers, les Aigles ont augmenté leur avance et marqué le 2-0 (par Lionel Girardin) puis le 3-0 (par Kevin Marion) en moins de deux minutes. Les Bats ont inscrit leur seule réussite de la soirée en toute fin de 2e période. Mais les Neuchâtelois n’ont pas tremblé et ont enfoncé le clou en inscrivant le 4-1 à la 54e minute grâce à Kevin Marion. Le HC Uni met ainsi fin à sa série de trois défaites. Au classement, les Aigles sont provisoirement 3e avec trois points de retard sur la première place. /lyg