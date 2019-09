Auguste Impose et le HC Sierre expérimentent la Swiss League

Le HC La Chaux-de-Fonds s’apprête à retrouver deux vieilles connaissances samedi soir en Swiss League. Les Abeilles affrontent le HC Sierre samedi soir à Graben (à suivre en direct sur RTN dès 17h45), équipe néopromue dans la catégorie contre laquelle le HCC n’avait plus joué en championnat depuis le 29 janvier 2013 (victoire 6-2 du HCC à Graben), trois mois seulement avant la faillite des « rouge et jaune ». Valaisans et Neuchâtelois s’étaient ensuite rencontrés en Coupe de Suisse en 2016, avec à la clé une victoire du HCC également à Graben.







La belle histoire valaisanne d'Auguste Impose

Dans les rangs des Sierrois, les Chaux-de-Fonniers retrouveront Auguste Impose. Le joueur de 22 ans, formé aux Ponts-de-Martel puis au HCC jusqu’en 2013, a vécu de l’intérieur le retour tant attendu du club valaisan dans les hautes sphères du hockey suisse, six ans seulement après une relégation administrative douloureusement vécue dans le Valais central.

Deuxième meilleur compteur des dernières séries en MySports League avec 18 points en 11 matches, Auguste Impose a vécu le titre aux tirs au but devant 4'500 spectateurs à Graben (du jamais vu pour cette ligue), qui plus est face au rival cantonal Valais-Chablais Martigny :