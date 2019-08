Le HC La Chaux-de-Fonds retrouve la glace

Retour aux affaires pour le HC La Chaux-de-Fonds. Les Abeilles ont foulé de nouveau la glace de la patinoire des Mélèzes lundi sous la direction de leur nouveau coach Mikael Kvarnström. Le club de Swiss League de hockey sur glace se prépare pour une série de six matchs amicaux, avant le premier tour de la Coupe de Suisse le week-end des 10 et 11 septembre et de reprendre le championnat le 17 septembre.