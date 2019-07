Du renfort à la Neuchâtel Hockey Academy

La Neuchâtel Hockey Academy complète encore son effectif en perspectives du championnat de Ligue A féminin de hockey sur glace, 2019- 2020.

Le club du Littoral a annoncé ce lundi les arrivées des sœurs Lina et Emma Ingold, ainsi que de Nicole Andenmatten et Fiona Stehrenberger.

Lina et Emma Ingold ont fait toutes leurs classes juniors avec le SC Lyss. Elles ont également joué en ligue A féminine avec l’équipe bernoise EV Bomo de Thun. Emma Ingold fait aussi partie du cadre de l’équipe nationale M18.

Attaquante de 19 ans, Nicole Andenmatten vient du Haut-Valais. La saison dernière, elle a intégré l’équipe de ligue A féminine de Lugano avec laquelle elle a gagné le titre national. Formée à Bâle, Fiona Stehrenberger est une jeune gardienne de 16 ans qui viendra soutenir la numéro un Nina Païva. /comm-mne